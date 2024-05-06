فيلم "السرب" يحافظ على تصدره للمركز الأول بشباك التذاكر

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “السرب” نجاحًا كبيرًا منذ أول يوم طرحه بجميع دور العرض، وإلى الآن، حيث اكتسح كل الأفلام المنافسة له في شباك التذاكر، ومازال محتلًا المركز الأول في قائمة الإيرادات.



إيرادات فيلم السرب

حقق فيلم “السرب”، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد السقا ما يقرب من 4،303،121 جنيها، بينما جاء فيلم شقو في المركز الثاني من إيرادات شباك التذاكر بإيرادات بلغت 1،699،129 جنيها وهو من بطولة الفنان عمرو سعد.

تفاصيل فيلم "السرب"



تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.



فريق عمل فيلم السرب





ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

ملاحظات على برومو الفيلم

وظهر خلال برومو " السرب"، تاريخ 15 فبراير 2015، وهو تاريخ الواقعة التي حدثت للمصريين في سواحل ليبيا بقتل 21 قبطي من قبل قوات الظلام الإرهابية "داعش" والتي بناءً عليها تمت صناعة فكرة العمل الذي تناول بطولة قواتنا الجوية أمام الإرهابيين.



كما ظهر خطاب الرئيس السيسي، والذي أعلن في كلمة طارئة ردًا على مقتل 21 مصريًا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الإرهاب مؤكدًا على أن مصر تمتلك حق الرد