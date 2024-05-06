"فخورة بنفسي".. نسرين طافش عن مشوارها الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة من بوسترات الأعمال الفنية التي شاركت بها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مشيدة بتاريخها ومشوارها الفني.

علقت "نسرين" على الصور قائلة: "فخورة بنفسي وبتاريخي الفني وبالأعمال الناجحة اللي عملتها في سوريا ومصر ولبنان والأردن والأمارات مع أعظم مخرجيين سوريين وعرب ".

وأضافت قائلة:"أنا ابنة المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق ابنة المسرح أبو الفنون، المعهد العالي الذي تتلمذت فيه على أيدي عظماء آمنو بموهبتي ومنحوني الثقة ومنهم الأساتذة جمال سليمان، دلع الرحبي، حاتم علي، غسان مسعود، فايز قزق وبلشت طريقي ببطولات وكان عندي رفاهية الاختيار إنه أنتقي الأفضل لحتى كسبت ثقة ومحبة الناس.. طبعا القائمة طويلة لكن البوست يتسع لعشرة صور".

وتابعت: "أعمال رح تعيش في الذاكرة والقلوب التغريبة الفلسطينية، طريق النحل، صبايا الجزء الأول، على طول الأيام، بقعة ضوء، المداح الجزء الأول من التاريخي إلى الدراما إلى الكوميدي كلها أعمال بعتز فيها ولسه المشوار مكمل.. يا رب دايما ضل عند حسن ظنكم وأقدملكم أعمال تليق فيني وبمحبتكم".

أحدث أعمال نسرين طافش

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش هو فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي، والمقرر عرضه في السينمات 22 مايو الجاري.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

بنقدر ظروفك بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ويشارك معه البطولة عدد كبير من النجوم منهم:ونسرين طافش ومي سليم ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، وتأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.