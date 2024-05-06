بعد الكشف مرضه.. محمد عبده يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم فنان العرب السعودي محمد عبده، مؤشر البحث “جوجل” بعدما أعلن عن إصابته بمرض السرطان، وذلك من خلال في رسالة صوتية سجلها مع الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته، الأمر الذي تسبب في صدمة لجمهوره ومحبيه في المملكة العربية والوطن العربي كله.



ونشر برنامج et بالعربي رسالة صوتية متبادلة بين الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، والمطرب السعودي محمد عبده، والتي كشف من خلالها عن تلقيه العلاج بباريس، مشيرًا أنه تم تشخيصه بالسرطان في مراحله المبكرة، وأنّه يخضع حاليًا للعلاج.

نص رسالة محمد عبده والامير الراحل بدر بن لعبدالمحسن

قال محمد عبده في رسالته: “يا حبيبي يا حبيبي يا بدر، يا رفيق الدرب ورفيق العمر وصديق العمر الوفي والحبيب يا اللي شكلنا خريطة المملكة العربية السعودية وحدودها ووجدانها، وأشكالها الغنائية الجميلة وطلعنا بكلمات واحدة مفهومة وجميلة ومرغوبة في كل مكان، هذا شيء كبير والأثر اللي صار فينا منها أثر بسيط، ليش تاخد كيماوي أنت وأنا كمان آخد كيماوي في باريس الله معانا ويحبنا، ومن محبة الله فينا، والله يراعي كل إنسان خدم بلده زينا".

ورد الشاعر بدر عبد المحسن على محمد: “يا حبيبي يا محمد ما أدري شو أقوله.. لو عشانك أنت أقوى من كل شيء وهنكون أنا وأنت على طريق الشفاء وهنكون أحسن كمان، أنت مو إنسان عادي، وهتتجاوز كل شيء لأنك محمد وهنقوم أنا وياك وهنسوي أغاني وشعر، ولكن لا تتأخر عليا أنا أخوك دائمًا وأنت حبيبي”.

كما طمأن عبده جمهوره بأنه متفائل بالشفاء، وأنه سيواصل تقديم أعماله الفنية.