نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبي تكشف عن موعد طرح أغنية "الليلة حلوة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة روبي لطرح أغنية جديدة بعنوان “الليلة حلوة” لتطرحها بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم، وانتهت من تصويرها خلال الفترة القليلة الماضية.



وروجت روبي للأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت البوستر الرسمي للأغنية، وعلقت عليه قائلة: "جاهزين ؟ ڤيديو كليب الليلة حلوة يوم الاربعاء ٥/٨ على قناتى باليوتيوب وجميع المنصات الموسيقية".





أحدث أعمال روبي

تشارك النجمة روبى في فيلم "عصابة المكس "و طرحت الشركة المنتجة لفيلم عصابة المكس البرومو التشويقي للفيلم الذي يأتي من بطولة الفنان أحمد فهمي، وذلك بعد تغيير اسمه من عائلة المكسيكي لـ عصابة المكس.

وظهر في البرومو التشويقي الفنان أحمد فهمي مع لبلبة وروبي في شكل مختلف، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي كوميدي، ويطرح الفيلم في موسم عيد الأضحى المبارك.

ويضم فيلم عصابة المكس عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان، وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول المكسيكي - أحمد فهمي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

آخر أعمال روبي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة روبي أغنية لو يرجع، والتي حازت على إعجاب الجمهور.

كلمات أغنية لو يرجع

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي

لو يرجع تانى الوقت

كنت هحكّم عقلي

ولا كنت ف يوم هجاريك

ولا كنت هردّ عليك

مهما الاقيك مُشتاقلي

لو يرجع تاني الوقت

مش هرضى تكون ليّا

وهشوف بعنين تانيين

لو ترجع تاني سنين

هفرض سوء النيّة

لو كان ف الدنيا حاجات

حاجات ممكن تتعاد

هرجع لليوم دا أكيد

وامشي واسيبك فيه بعيد

واجبر نفسي ماحبّكش

لو كان ف الدنيا حاجات

حاجات ممكن تتعاد

كنت أتمنّى انّى أعيش

ماشوفكش وماتشوفنيش

كنت أتمنّى ماقابلكش



لو يرجع تانى الوقت

ولا كنت اتحمّلتك

ولا من إحساسي ادّيك

زي ماكنت بعلّيك

كنت أكيد نزّلتك

لو يرجع تانى الوقت

كنت أكيد هتأنّى

قبل امّا فيوم اختار

كنت ابقا لوحدي فنار

ولا جنبك ف الجنّة

لو كان ف الدنيا حاجات

حاجات ممكن تتعاد

هرجع لليوم دا أكيد

وامشي واسيبك فيه بعيد

واجبر نفسي ماحبّكش

لو كان ف الدنيا حاجات

حاجات ممكن تتعاد

كنت أتمنّى انّى أعيش

ماشوفكش وماتشوفنيش

كنت أتمنّى ماقابلكش

لو يرجع تانى الوقت

كنت هحكّم عقلي

ولا كنت ف يوم هجاريك

ولا كنت هردّ عليك

مهما الاقيك مُشتاقلي

