زينة يهودية لأول مرة ضمن أحداث فيلم "المنبر"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تلعب الفنانة زينة شخصية جديدة من نوعها وذلك ضمن أحداث فيلم "المنبر" بطولة أحمد حاتم ومجموعة كبيرة من النجوم وهو فيلم ينتمي إلى فئة الأفلام الوثائقية.

زينة تجسد شخصية يهودية



وتلعب الفنانة زينة دور نظلة ليفي وهى أول يهودية تقف ضد الاسرائليين، بالاضافة إلى أنها أول يهودية تخطب في المسلمين بالأزهر الشريف.



تفاصيل فيلم المنبر



ينتمي فيلم المنبر إلى فئه الافلام الوثائقيه التي تسلط الضوء على دور الازهر الشريف في العالم ومدى اهميته على مر السنين ويجسد الفنان احمد حاتم دور باحث في تاريخ الأزهر الشريف، ومن المفترض أن يتم ترجمة العمل إلى الانجليزيى والايطالية والأسبانية والفرنسية لكي تصل فكرة هذا العمل إلى جميع انحاء العالم.



أبطال فيلم المنبر

ويشارك في فيلم المنبر عدد كبير من النجوم المصريين المتميزين وهم أحمد حاتم، آيتن عامر، سامح الصريطي، كمال ابو ريا، أشرف ذكي، أحمد فهيم، أحمد عبد العزيز، عمر السعيد، وآخرين

والعمل من تأليف فداء الشندويلي واخراج أحمد عبد العال.

أحدث أعمال الفنانة زينة

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة هو مشاركتها في مسلسل العتاولة والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، والذي جسدت من خلاله دور "حنة" وهو دور فتاة شعبية، وحصدت زينة من خلال دورها في مسلسل العتاوله على لقب أفضل ممثلة دور أول في موسم شهر رمضان المبارك.

أبطال مسلسل العتاولة



شارك في مسلسل العتاولة نخبة مميزة من النجوم على رأسهم الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، نهى عابدين، ميمي جمال، صلاح عبدالله، مصطفى أبو سريع، زينب العبد، هدى الأتربي، مريم الجندي، مؤمن نور، وآخرين والعمل من تأليف هشام هلال والاخراج لـ أحمد خالد موسى.