نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راندا البحيري تكشف عن ثلاث أمنيات لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار حلت الفنانة راندا البحيري ضيفة على برنامج تفاحة مصرية الذي تقدمه الفنانة مروة عبد المنعم عبر قناة الشمس.

وكشفت راندا البحيري أثناء المقابلة عن المهنة التي كانت تتمنى أن تمتنها، وقالت إنها كانت لو لم تكن تمتهن التمثيل كانت تريد أن تعمل مدرسة لغة إنجيلزية في مدرستها التي درست بها بعد انتهائها من دراسة في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، كما صرحت عن ثلاث أمنيات تتمناهم إذا ظهر لها مارد المصباح السحري إنها تتمنى رضا الله عنها وأن تكون بصحة جيدة وحياتها سعيدة.

كما قامت مروة عبد المنعم بعمل مقلب بها من أجل تناولها الفسيخ والرنجة وقامت بإطعامها جبن بأنواع مختلفة وجعلتها تتناول الفسيخ أثناء الحلقة.

يشار إلى أنه شاركت راند البحيري كعضو لجنة تحكيم ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وتضم في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها، الفنانة ناهد السباعي، والمخرجة وكاتبة السيناريو التشيكلية لوسي كرالوفا، والمخرجة وكاتبة السيناريو ميرفت كمون.



وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة.

أما لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، فيتولى رئاستها المخرجة هالة خليل، وتضم في عضويتها المنتجة السعودية المصرية باهو بخش، ومدير التصوير حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، والكاتبة والمنتجة الفلسطينية ليالي بدر، والممثل والمخرج الفنلندي شيروان حاجي.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر في عضويتها، الكاتبة الدكتورة داليا بسيوني، واللبنانية "دوريس سابا المديرة التنفيذية لمجتمع بيروت السينمائي، والدكتور سمير شاهين أستاذ ورئيس قسم الديكور السابق بكلية الفنون الجميلة.

ويشارك في لجنة تحكيم مسابقة أفلام الورش، الممثلة السودانية إيمان يوسف، والنجمة راندا البحيري، والفنان التشكيلي العراقي عماد منصور.

يذكر أن راندا البحيري كانت عضوة لجنة تحكيم في مهرجان يوسف شاهين ٣ سنوات متتالية