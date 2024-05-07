نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها تريند جوجل... تعرف على الأعمال المنتظرة لـ ياسمين عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم النجمة ياسمين عبد العزيز تريند محركات بحث جوجل، وتداول عدد كبير من الجمهور مقاطع فيديو لها من خلال ظهورها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة، والذي يذاع على قناة دي إم سي.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية والأعمال المنتظرة لـ ياسمين عبد العزيز

كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز خلال تصريحات تلفزيونية عن الأعمال التي يتم تحضيرها خلال الفترة القادمة.



وقالت :"بحضر لمسلسل لرمضان إن شاء الله وبحضر لفيلم كوميدي، وكمان المسلسل هيبقى فيه رومانسي، لأن كل الناس بتطلب مني ده بصراحة، عايزين يشوفوا حاجة زي "ونحب تاني ليه"، إن شاء الله أعملهم حاجة تعجب الجمهور".

معلومات عن ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز من مواليد القاهرة عام 1980، تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي،بدأت ياسمين مسيرتها الفنية خلال مرحلة الطفولة عندما طلبت صديقة والدتها صاحبة إحدى شركات اﻹعلانات الاستعانة بالطفلة الجميلة صاحبة الخمس سنوات في تصوير أحد الإعلانات، وتنجح ياسمين في تقديمه، وتحترف هذا المجال لتصبح واحدة من أهم الوجوه الإعلانية في مصر.



بداية انطلاق ياسمين عبد العزيز

طرقت أبواب الفن للمرة الأولى في حياتها عندما ظهرت مع الفنانة سميرة أحمد في مسلسل امراة من زمن الحب، والذي قدمت فيه دورًا مميزًا أصبح انطلاقة لها في عالم الدارما التلفزيونية والسينما بعد ذلك.

أبرز أعمالها الفنية



شاركت في أكثر من عمل مسرحي أهمهم كان مسرحية كده أوكيه ومسرحية رد قرضي تألقت في السينما مع جيل الشباب في الألفية الجديدة خاصة في الأدوار الكوميدية،

ومن أهم أفلامها رشة جريئة، قلب جريء، زكي شان، الرهينة، وقامت بدور البطولة المطلقة في فيلم الدادة دودي وفيلم الآنسة مامي وضرب نار، ونحب تاني ليه، وغيرها.

