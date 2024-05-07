نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعترافات متبادلة بالحب بين ياسمين والعوضي بعد أشهر من انفصالهما.. فهل يعود الثنائي من جديد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نري جميعًا أن الأزواج بعد أن يتم الإنفصال بينهما يحاولون بشتي الطرق أن يطمسون حقيقة حبهما للطرف الآخر لأنهم يعتبرون أن هذا ضعف منهم، ونري جزء آخر لا يزال يعبر عن مشاعره وحبه للطرف الآخر حتي بعد أن تمر الشهور على انفصالهما.

ويحير هذا الأمر الجمهور كثيرًا فيبدأوا يتسألون هل يحبون بعضهم البعض بالفعل أم هذا مجرد حديث لكي يُقال عنهم أنهم يطبقون مقولة النهايات أخلاق؟

ولكن المؤكد في قصة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أنهم يحبون بعضهم ولا يستطيعون نسيان بعضهم البعض فرأينا أحمد العوضي يتحدث عن مدي حبه لطليقته ياسمين عبد العزيز ورأينا اليوم ياسمين عبد العزيز تبكي وتتحدث عن مدي حبها لطليقها أحمد العوضي، وكشفوا أن سبب انفصالهم لا يستطيعون البوح عنه.

أحمد العوضي: أصدق حب في حياتي ياسمين عبد العزيز

فقد تحدث الفنان أحمد العوضي عن مدي حبه لـ ياسمين عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية سابقة فى برنامج "ع المسرح" الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب المذاع عبر قناة الحياة.

قائلًا: "أصدق حب في حياتي كان ياسمين عبد العزيز، وهي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لأني عيشت معاها أيام ومواقف ومراحل، مش هعيش اللي عيشته مع ياسمين تاني".

ياسمين عبد العزيز: أنا بعشق أحمد العوضي

وتؤكد اليوم ياسمين عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس قائلة: “أنا لا أحب أحمد العوضي ولكن أنا بعشقه”.

وأردفت: "أنا مع أحمد لما حبيته اكتشفت إن أنا ماكنتش بحب قبل كدة..اللي حصل قبل كدة في حياتي ده مش حب وإن أحمد أول حب في حياتي، الحب الحقيقي أحمد، أنا عن نفسي عملت استخارة وعملت عمرة وفيه حاجات كدة بتبقى بتاعة ربنا فـ ربنا عايز يمشيني في سكة معينة أنا راضية بيها واللي عايزه يكون حتى لو دي مش رغبتي".

واختتمت قائلة: "يمكن أنا قولت يارب أعملي اللي فيه الخير وربنا شاف إن ده الخير.. لكن أنا عارفة إن أحمد بيحبني وهو عارف إن أنا بحبه"

انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

يذكر أن تم انفصال الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في 16 يناير الماضي، بعد زواج نشاء عن قصة حب دام لأكثر من خمس سنوات، وجاء خبر الطلاق صدمة للوسط الفني ومحبي النجميين، حيث جاء إعلان إنفصاله، بالتزامن مع يوم عيد ميلاد “وحش الكون”، وقام العوضي بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلقة:" تم الطلاق رسمي بيني وبين ياسمين، وبينا كل الاحترام والتقدير".

ومن جانبه، خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها منذ قليل لتكذب الشائعات التي انتشرت بعد إعلان الانفصال وقالت: "اشهد أمام الله ان هذا الرجل لم يخوني خلال 5 سنين جواز ولكن انفصالنا شئ قدري مش بإيدينا".