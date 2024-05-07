صدقي صخر يكشف عن مواصفات شريكة حياته

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح الفنان صدقي صخر في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج كلمة أخيرة، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي وكشف صدقي عن العديد من الأسرار الشخصية، وكواليس مسلسل كامل العدد 2، ومواصفات شريكة حياته.



وقال: "سعيد جدًا برد الفعل حول دوري في مسلسل كامل العدد، ولو أتوقع رد الفعل الكبير حول صورتي مع جيهان الشماشرجي، خاصة أني لم أتزوج قبل ذلك".

مواصفات شريكة حياة صدقي صخر

وأضاف: "الأهم بالنسبة لي تكون طيبة وقلبها حنين ودي ميزة مهمة جدًا وتكون ناضجة في حياتها ورحلتها والأهم أن تفهم طباعي وطبيعة عملي".

وتابع:" كل ده بيبان في القعدة الأولى، ولكن أنا مش ماشي بدور على بنت الحلال ولكن أعتقد أن كل شيء في وقته".

صدقي صخر يفجر مفاجأة عن حياته الشخصية



وأشار:" أنا بروح لدكتور نفسي خاصة أني عانيت من صدمات في بداية حياتي، مواقف أجبرتني على كده لأني في وقت من الأوقات فقدت حد كان قريب مني في العيلة".



صدقي صخر يكشف عن موقفه عن الإكتئاب

وواصل:" بتعامل مع الموضوع بشكل مختلف، وبحاول أرهق نفسي في الشغل لكي أتجاوز الأمر".



آخر أعمال صدقي صخر



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان صدقي صخر مسلسل كامل العدد2، ومسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي وشارك في العمل كل من أحمد فهيم، شيماء سيف، حجاج عبد العظيم، علا رشدي وآخرين.