انت الأن تتابع خبر "تسريب جريئ لسهير رمزي".. تكشف فيه اسم الأمير السعودي الذي تزوجها وتقول انها تزوجت تسعة رجال وكان هذا هو الوحيد اللي يشبع رغباتها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تصريحات جريئة أرجعت الفنانة سهير رمزي أسباب تعدد ازواجها إلى الاستمتاع بعمرها الذي تعيشه فقط مرة واحدة .وقالت في حوار لها أنها تزوجت 9 مرات، وكان اشهر ازواجها من الوسط الفني الموسيقار حلمي بكر والفنان فاروق الفيشاوي والفنان محمود قابيل، كما تزوجت من خارج الوسط الفني من رجل الأعمال المصري سيد متولي، ورجل الأعمال الخليجي محمد الملا، و الأمير السعودي خالد بن سعود.

وقد كشفت عن سبب تعدد زيجاتها قائلة انها تشعر بضرورة وجود الرجل كسند في حياتها. و اضافت أن مبدأها في الحياة "أننا نعيش مرة واحدة فلنستمتع بها". وتابعت "كنت بقضى فترة العِدة بالعافية، وأتزوج في نفس يوم انتهاءها"، نافية إقبالها على أي علاقة غير شرعية أو زواج عرفي.

كما اوضحت ان أقصر زيجاتها كانت مع الفنان الكبير محمود قابيل، و استمرت سنة واحدة فقط ، مؤكدة أنه إنسان وفنان جميل، ولكن اختلفا في نظرتهما للحياة و طريقة استمتاعهما بها ،

وأن سبب استقرارها في زواجها الأخير لمدة 17 سنة هو كبر سنها، ووصولها إلى مرحلة احتياجها إلى رفيق لحياة مستقرة. أما الفنان الذي تمنت الزواج منه، فقالت: " كمال الشناوي دا الراجل اللي فلت مني كنت أتمنى يكون من ضمن أزواجي، لكنه كان الأخ العزيز الذي لم تنجبه أمي".

وكانت الفنانة سهير رمزي قد ظهرت للمرة الأولى في السينما في فيلم (صحيفة سوابق)، و هي في السادسة من عمرها. و قد عملت في بداية حياتها كمضيفة جوية وعارضة أزياء، ثم عادت للعمل السينمائي في أواخر الستينيات، و هي في التاسعة عشرة من عمرها من خلال فيلم (الناس اللي جوه)، و توالت اعمالها الفنية حتي اصبحت رمزاً من رموز اﻹغراء في السينما المصرية.

شاركت رمزي في العديد من الاعمال السينمائية اشهرها (حتي لا يطير الدخان، ميرامار، ويبقي الحب، شفاه غليطة، لست شيطانا ولا ملاكا، مين يقدر على عزيزة، ممنوع في ليلة الدخلة، رجل فقد عقله، بنت اسمها محمود، زوجة محرمة، عالم عيال عيال). واعتزلت الفن وارتدت الحجاب ، لكنها عادت من جديد من خلال مسلسل (حبيب الروح).