موعد عرض مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 08:25 مساءً - ينتظر جمهور الفنانة هنا الزاهد، عرض مسلسلها الجديد إقامة جبرية خلال الفترة المقبلة، والذي يضم العديد من الفنانين، أبرزهم الفنان محمد الشرنوبي.

وعلم دوت الخليج ، أن مسلسل إقامة جبرية من المقرر أن يعرض ما بين شهري يونيو ويوليو المقبلين، على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مكون من 10 حلقات.

مسلسل إقامة جبرية

يشارك في بطولة مسلسل إقامة جبرية كل من الفنانة هنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي، وصابرين، ومحمود البزاوي، وثراء جبيل، وعايدة رياض، ومحمد دسوقي، وآخرين، وتدور أحداث العمل حول شخصية هنا الزاهد، التي تجسد دور صيدلانية تعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال، وتضطر إلى اللجوء إلى طبيبة نفسية.

أعمال هنا الزاهد

يعد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، آخر أعمال هنا الزاهد، الذي يعرض حاليا بدور عرض السينمات، ويشارك في بطولته كل من الفنان هشام ماجد، والطفل جان رامز، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وغادة إبراهيم، وطه دسوقي، وغيرهم، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي.

قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وتدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول درية وصالح، تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.