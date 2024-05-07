بعد اعترافها بحبها لـ أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، محرك البحث “جوجل” بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد عرض حلقتها مع "صاحبة السعادة" الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المُذاع عبر قناة DMC، وكشفت ياسمين، خلال اللقاء عن العديد من الأسرار وعن سبب انفصالها بالنجم أحمد العوضي رغم حبهما المتبادل وهل يمكن الرجوع أم لا؟.

تحدثت ياسمين عن تفاصيل انفصالها من أحمد العوضي قائلة: "مفيش اتنين بيتطلقوا فجأة كدة، أكيد في قبلها مشاكل.. وأكيد فيه ناس قبلها حوالينا بيبقوا عارفين وأكيد حد قال.. لكن حبيبتي مفيش حد يعرف الغيب إلا ربنا".

وكشفت ياسمين عبد العزيز عن سبب انفصالها عن أحمد العوضي مؤكدة أن السبب ليس خيانة وأن السبب الأساسي للإنفصال هو سبب لا يمكنها الإفصاح عنه".

وأكملت باكية قائلة: "أنا لا أحب أحمد العوضي ولكن أنا بعشقه، لتعاتب إسعاد يونس: انتى جايبانى عشان أعيط وبتضحكى عليا بحاجات بتوجعنى، ومش عارفة أنا بقيت رقيقة كده ليه ما كنتش كده والله".

وأردفت: "أنا مع أحمد لما حبيته اكتشفت إن أنا ماكنتش بحب قبل كدة.. اللي حصل قبل كدة في حياتي ده مش حب وإن أحمد أول حب في حياتي، الحب الحقيقي أحمد، أنا عن نفسي عملت استخارة وعملت عمرة وفيه حاجات كدة بتبقى بتاعة ربنا فـ ربنا عايز يمشيني في سكة معينة أنا راضية بيها واللي عايزه يكون حتى لو دي مش رغبتي".

واختتمت قائلة: "يمكن أنا قولت يارب أعملي اللي فيه الخير وربنا شاف إن ده الخير.. لكن أنا عارفة إن أحمد بيحبني وهو عارف إن أنا بحبه".

انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

يذكر أن تم انفصال الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في 16 يناير الماضي، بعد زواج نشاء عن قصة حب دام لأكثر من خمس سنوات، وجاء خبر الطلاق صدمة للوسط الفني ومحبي النجميين، حيث جاء إعلان إنفصاله، بالتزامن مع يوم عيد ميلاد “وحش الكون”، وقام العوضي بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلقة:" تم الطلاق رسمي بيني وبين ياسمين، وبينا كل الاحترام والتقدير".

ومن جانبه، خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها منذ قليل لتكذب الشائعات التي انتشرت بعد إعلان الانفصال وقالت: "اشهد أمام الله ان هذا الرجل لم يخوني خلال 5 سنين جواز ولكن انفصالنا شئ قدري مش بإيدينا".