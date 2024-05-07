هستغل كل المراحل.. محمد رمضان يرد على منتقديه

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان محمد رمضان، رسالة لمنتقدي أفعاله وتصرفاته سواء في أعماله الفنية أو الغنائية، منوهًا أنه سيحاول استغلال جميع المراحل التي يمر بها ليكون "نمبر وان" دائمًا.

وقال محمد رمضان في تصريحات تلفزيونية: “مبركزش في الانتقادات، وهستغل كل مرحلة إني أكون نجم كل المراحل”.

استعداد محمد رمضان لفيلم أسد أسود

جدير بالذكر إنه يستأنف محمد رمضان تحضيراته لفيلم أسد أسود، الذي يشهد تعاونه للمرة الأولى مع المخرج محمد دياب، ومن المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهده في الفيوم في الفترة المقبلة.

ويتعاون محمد رمضان في فيلم أسد أسود، مع أبطال الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، وهما إسلام مبارك ومحمود ميسرة السراج.

وسوف يتم تصوير فيلم "أسد أسود" بين مصر وعدة دول عربية، وينتمي إلى نوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.

ويعد فيلم "أسد أسود" هو ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعدما قدم بطولة فيلم الكنز بجزأيه الأول والثاني من إخراج شريف عرفة.

ويشارك في بطولة فيلم أسد أسود إلى جانب محمد رمضان كل من ماجد الكدواني، وشريف سلامة، وخالد الصاوي، ورزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب ومن إخراج محمد دياب.

أزمة مسلسل محمد رمضان

يشار إلى أنه يواجه محمد رمضان أزمة جديد في مسلسله الرمضاني المقبل لعام 2025، خاصة بعد اعتذار كاملة أبو ذكري عن إخراج العمل، ونفس الأمر بالنسبة لـ بيتر ميمي الذي ينشغل الفترة الحالية بالتحضير لأكثر من عمل سينمائي.

آخر أعمال محمد رمضان

ويعد مسلسل جعفر العمدة، آخر أعمال محمد رمضان الدرامية، الذي عرض في موسم رمضان لعام 2023، والعمل كان من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه: زينة، مي كساب، أحمد فهيم، أحمد داش، منة فضالي، وآخرون.

وفي سياق آخر، يواصل محمد رمضان في الفترة الحالية تصوير فيلمه الجديد أسد أسود، تأليف وإخراج محمد دياب ويشارك فيه شريف سلامة، رزان جمال، ماجد الكدواني.

وكان فيلم ع الزيرو، آخر أعمال محمد رمضان السينمائية، والذي عرض في 2023، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وشارك فيه نيللي كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي وآخرين.

