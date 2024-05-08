توافد نجوم الفن في حفل ختام مهرجان بردية للسينما الومضة

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أحمد جودة - القاهرة - توافد على حفل ختام مهرجان بردية لسينما الومضة الذي يقام في المركز الثقافي الروسي كل من الفنانة لبلبة والسيناريست عبد الرحيم كمال ومحمد فهيم والأمير أباظة والإعلامية سلمى الشماع.



المهرجان تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت عاية وزارة الثقافة المصرية، ويرأسه الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال ومؤسس ومدير المهرجان الكاتبة عزة أبو اليزيد، وكانت ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة الكبيرة "سوسن بدر" وتمت فعاليات الافتتاح بالمركز الثقافى الروسى بحضور لفيف من نجوم الفن والثقافة.

تكريمات مهرجان بردية

ويتقلد منصب رئيس المهرجان الكاتب عبدالرحيم كمال، ويشغل منصب مؤسس ومدير المهرجان الكاتبة عزة أبو اليزيد، وضيف شرف المهرجان هذا العام دولة فلسطين.

ويستضيف المهرجان الدكتور مراد جاتين رئيس البيوت الثقافية الروسية، والدكتور شريف جاد مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

وقررت إدارة المهرجان تكريم ضيفة شرف حفل الختام الفنانة لبلبة، والتي عملت مع المخرج الراحل عاطف الطيب، وفيلمهما الشهير "ضد الحكومة"، كما قدما معًا أيضًا "ليلة ساخنة".

كما يكرم المهرجان الإعلامية سلمى الشماع لتاريخها الكبير في برامج السينما، وأهمها برنامج زووم، وتقدم حفل الختام الإعلامية شذى شعبان، والحفل من إخراج أحمد عامر.

وقد تم تكريم كوكبة من النجوم هم: المخرج الكبير عمر عبد العزيز والمصور السينمائي الكبير سعيد شيمى والنجم محمد فهيم والمخرج الكبير هانى لاشين والكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن والشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما والمخرج الفلسطينى الكبير فايق جرادة رئيس تليفزيون فلسطين، وقد أعلنت إدارة المهرجان إن دولة فلسطين الحرة هى ضيف شرف المهرجان.

تفاصيل مهرجان بردية للسينما الومضة

ويُعَد المهرجان الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق.. والمهرجان تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية فى الفترة من 1 حتى 7 مايو 2024 وضيف الشرف دولة فلسطين الحرة.

وكانت إدارة المهرجان قد تلقت عددا كببرا من الأفلام المشاركة فى المهرجان والتى تلقتها بدورها لجنة المشاهدة الخاصة بالمهرجان برئاسة الكاتب ناجي عبد الله، وعضوية كل من المخرج أحمد حمدي، والسيناريست منال مغربى، والمخرج دانى جمال، والفنانة نادية حماد، وتم مشاهدتها من لجنة التحكيم برئاسة المخرج الكبير مجدي أحمد علي، والموسيقار الكبير خالد حماد، والمصور السينمائي الكبير سمير فرج، والنجم محمد فهيم، والفنان السوري فراس نعناع.