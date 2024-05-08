أبناء ياسمين عبدالعزيز: "ماما بتحب الضحك وطول الوقت بنعمل مقالب مع اخواتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ أمس الجزء الثاني من حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز في برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة Dmc، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.





ياسمين ابنة ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن والدتها





قالت نجلة النجمة ياسمين عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية إن والدتها أم كوميدية ودائما تحب الضحك في البيت مثلما نراها في التمثيل، مضيفة: "طول الوقت نعمل مقالب معها ومع وإخواتى".





وقال نجلها سيف، خلال المداخلة: "أنا وماما نلعب كرة القدم في حديقة المنزل، وبلاى ستيشن"، مشيرا إلى أنه لا يخاف منها على الإطلاق".



ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن زوجها السابق الفنان أحمد العوضى

وقالت ياسمين عبدالعزيز خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" عن علاقتها بزوجها السابق أحمد العوضي: "أنا مش بحب أحمد أنا بعشقه"، وأضافت: "أنا لما حبيت أحمد اكتشفت إنى مكنتش بحب قبل كده.. وهو أول حب في حياتى والحب الحقيقى هو أحمد"، وتابعت: "أنا عارفة إنه بيحبنى وهو عارف إنى أنا بحبه".

وعن أسباب انفصالها عن العوضي قالت ياسمين: "سبب من الأسباب مينفعش نتكلم فيه بس مش خيانة أقسم بالله مش خيانة"، وأضافت: "مش خيانة عشان في ناس مؤذية كتير في ناس مش وراهم غير إنهم يؤذوني" وقالت: "الناس حببيتنا مع بعض لكن فى ناس حاقدة وببيوقعوا لانهم ميعرفوش يعنى ايه حب.. وجواهم كره".