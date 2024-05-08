بعد دعمها لأهالي غزة.. ريهام حجاج تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم الفنانة ريهام حجاج تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول دعمها للقضية الفلسطينية، واستيائها لما يحدث الان لهم.

حرصت الفنانة ريهام حجاج، على مساندة الفلسطينيين القاطنين في رفح، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام،

وأرفقت بتعليق قالت فيه:"اللهم احفظ أهل رفح، اللهم أحفظ أهل رفح وأطفالها ورجالها ونسائها وشيوخها ومرضها، اللهم سلم، اللهم ثبتهم وزدهم إيمانا، حسبي الله ونعم الوكيل".

سيطرة قوات الاحتلال على رفح



ومن ناحية أخرى، أكد مراسل القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، سماع أصوات اشتباكات وإطلاق نار بشكل متواصل ناحية الجانب الفلسطيني بمعبر رفح.

وأفادت قناة الأقصى الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال تشن غارة على منطقة «عبد العال» شرقي خربة العدس شمالي شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



واليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، هو اليوم الـ 213 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في الـ 7 من أكتوبر 2023، بعد إعلان الفصائل الفلسطينية بداية معركة طوفان الأقصى.

وكشفتِ الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 34789 شهيدا، مضيفة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 78204، لافتة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المفقودين، لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض حتى الآن، معظمهم من الأطفال.



آخر أعمال ريهام حجاج



والجدير بالذكر آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل صدفة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.