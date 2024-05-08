مايا دياب تكشف موقفها من عمليات التجميل

القاهرة - محمد ابراهيم -



تمكنت النجمة اللبنانية مايا دياب في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها ببرنامج AB Talks،والذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش.

وكشفت مايا دياب عن رأيها بعمليات التجميل والتمنر وغيرها من الأمور.



وقالت مايا دياب، خلال لقائها ببرنامج ab talk:"ما بيهمني، أبدا، أنا ما بيضايقني وقت تتنمر عليا وتعمل مثلي، ده ما اسمه تنمر، اسمه مش عارفة تعملي مثلي، ما بيضايقني أبداَ".



مايا دياب:تطور موضوع الجمال اليوم صار بياخدك أكتر على التجميل

وأضافت:"تطور موضوع الجمال اليوم، صار بياخدك أكتر على التجميل، حتى لو أنت حلو التجميل بيزيدك جمال فبتوصل للمعايير الأعلى اللي ليها علاقة بالجمال، اتغيرت الحياة، ما بعرف إذا للأسف ولا مش للأسف".

وتابعت: "في بلدي المرأة ما خدتش حقها، فأنا مناصرة للمرأة بشكل كبير، وبلاقي إن هي النهاردة اتقدمت كتير في كل المجالات في كل الدول العربية، لكن في لبنان لسة متأخرين جدًا في حقوقها المدنية وكل الحقوق".

مايا دياب: بكره كلمة ست مطلقة



وأشارت: "لما كنت بتسأل طول الفترة اللي فاتت إنتي مطلقة ولا متجوزة؟ مكنتش بجاوب، كنت عايزة أحافظ على حب العيلة لبنتي، لأن باباها كان بييجي يشوفها وقت ما يحب، ومعنديش شروط خالص لده، ده أبوها وإنسان كنت بحبه ومازلت بحبهم، وبكره كلمة مطلقة، هي يا إما متزوجة يا إما single".

آخر أعمال مايا دياب



والجدير بالذكر آخر أعمال مايا دياب أغنية عروس التي طرحتها عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجاءت الكلمات لمنير بو عساف، وألحان وتوزيع هادي شرارة.