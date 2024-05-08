إذاعة برامج "نجوم إف.إم" عبر Spotify

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة Spotify عن شراكة استراتيجية جديدة بين المنصة وإذاعة «نجوم إف إم»، المحطة الإذاعية الأولى في مصر والوطن العربي وإحدى إذاعات شركة النيل للإنتاج الإذاعي «نجوم إف.إم ونايل إف.إم»، حيث تتيح الشراكة للمستمعين الاستمتاع ببرامج إذاعة «نجوم إف إم» المفضلة لديهم، حصريًا على Spotify من خلال نظام Megaphone ابتداءً من اليوم، حيث سيتاح أكثر من 70 برنامج إذاعي من محتوى «نجوم إف إم» على Spotify على هيئة محتوى بودكاست.

معلومات عن إذاعة نجوم إف إم

تعد «نجوم إف إم» الإذاعة الرائدة في مصر والوطن العربي منذ نشأتها في عام 2003، وأصبحت من أكثر الإذاعات العربية شهرة، محدثة طفرة في الإذاعات المصرية من حيث التكنولوجيا وجودة الصوت والمحتوى الشبابي المتميز الذي تقدمه.

بهذه الشراكة الجديدة، تقدم Spotify برامج «نجوم إف إم» ومنها: «اتفقنا، التوليفة، وكفاية كده»، وغيرها لجمهور المنصة البالغ أكثر من 615 مليون مستمع حول العالم، ومن خلال هذه الخطوة سيتوفر المحتوى العربي لفئة كبيرة من الجمهور في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يمكنهم الاستماع إلى هذا المحتوى في أي وقت ومن أي مكان من خلال الأجهزة المتوفر عليها منصة Spotify.

شراكة بين نجوم إف.إم وسبوتيفاي

سيتوفر المحتوى من خلال النظام التكنولوجي المتطور الـ «Megaphone» والذي يقدم خاصية “Broadcast to Podcast” التي تحول المحتوى الإذاعي بسلاسة إلى محتوى بودكاست ويمكن الاستماع إليه حسب الطلب، ومن خلال هذه الخاصية يمكن للقائمين على المحتوى الإذاعي زيادة عدد الجمهور، وأيضًا تحسين تجربة المستمعين، من خلال توفير برامجهم المفضلة والوصول إليها بشكل سريع.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت ريا شديد، مدير تحرير استراتيجية الموسيقى والبودكاست في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Spotify: «نحن متحمسون للغاية للارتفاع المتزايد في نسب الاستماع إلى البودكاست على منصة Spotify في مصر بنسبة 100% سنويًا وخاصة بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، وهدفنا من تقديم خاصية broadcast-to-podcast هو سد الفجوة بين القائمين على المحتوى الإذاعي وجمهور الشباب حيث سيتم تقديم المحتوى على المنصات الإلكترونية الأكثر استخداما من هذا الجيل. وبالتأكيد فخورون بأن تكون نقطة البداية مع الإذاعة الأولى في مصر نجوم إف إم.»

وعلقت هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي على الشراكة، قائلة: «نحن فخورون بالمحتوى الذي ننتجه في نجوم إف إم، والذي يتناسب مع النسيج المتنوع للثقافة المصرية. ومن خلال شراكتنا مع Spotify، نحن متحمسون لتسهيل الوصول لمحتوانا الإذاعي الثري، والاستماع له في أي وقت ومن أي مكان»

ومع بدء هذه الشراكة، سيتم عرض أحدث وأشهر الأغاني في مصر من قوائم Spotify الأسبوعية على برنامج «أجمد 7» في حلقة الخميس من كل أسبوع.