في هذا الموعد.. عمرو دياب يحيي حفل غنائي في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفلً غنائيًا ضخمًا في مدينة دبي، والذي من المقرر إقامته يوم 18 يونيو المقبل، على مسرح كوكاكولا أرينا، وسوف يقدم أثناء الحفل باقة متنوعة من أغانيه المحببة لدى الجمهور.

وسيتم عرض تذاكر دخول الحفل للجمهور غدًا الخميس في تمام الساعة 5 مساءً على موقع "كوكاكولا آرينا".

حفل عمرو دياب في الجونة

جدير بالذكر أن حفل عمرو دياب في الجونة في عيد الفطر الماضي شهد حضور الملحن محمد مدحت، وعزف موسيقى مسلسل أشغال شقة بطولة الفنان هشام ماجد وأسماء جلال، على المسرح وسط تفاعل كبير من الهضبة والجمهور.



حفل عمرو دياب في البحرين

يشار إلى أنه أحيا عمرو دياب مؤخرًا حفلًا غنائيًا في دولة البحرين على مسرح الدانة منذ افتتاحه.

وكانت الجهة المنظمة للحفل قد أعلنت نفاذ جميع التذاكر فور طرحها وهو ما ظهر بوضوح مع احتشاد الالاف في المسرح قبل انطلاق الحفل بساعات.

ورحب عمرو دياب بجمهوره فى البحرين، مؤكدا سعادته بالتواجد معهم ليزداد حماس الجمهور عندما غنى أغنية بحبه، ثم قدم بعدها مجموعة من أشهر أغانيه وهي "لو اتساب، برج الحوت، وياه، انت الحظ، وقمرين".

بعدها قدم الهضبة ميدلى لأغانيه «ليلى نهارى، العالم الله، نور العين»، ووسط تفاعل كبير من الجمهور قدم أغنيتى «شكرا من هنا لبكرة، والكلمة الحلوة»، واللتين غناهما ضمن الحملات الإعلانية لإحدى شركات الاتصالات.





آخر أعمال عمرو دياب

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب هو طرحه أغنيات ألبومه الجديد مكانك، وعددها 12 أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات.

يذكر أن الفنان عمرو دياب هو الفنان الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في عام 2023، بالإضافة إلى تصدر أغنيته الحفلة قائمة الأغاني الأعلى استماعا في نفس العام.

وأحيا عمرو دياب مؤخرًا حفلًا جماهيريًا في دبي، بحضور جماهيري كبير رافعًا شعار كامل العدد.

