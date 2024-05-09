نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. منى زكي تنعى والدة كريم عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة منى زكي على نعي والده الفنان كريم عبد العزيز السيدة سهير عبد العزيز، التي وافتها المنية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت منى زكي علي صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "خالص عزائي لاخي كريم واختي ياسمين عبدالعزيز في وفاة والدتهم.. ربنا يرحمها ويجعلها من اهل الجنة".

ويذكر أن تشيع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز غدًا الخميس الموافق 9 من مايو من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء مساء الغد بمسجد الشرطه بالشيخ زايد.

أعلن النجم كريم عبدالعزيز، عن وفاة والدته، من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمه الله تعالى / السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبدالعزيز وستشيع الجنازه غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر وسيقام العزاء بعد غدا الجمعة بمسجد الشرطه بالشيخ زايد".

وتابع: ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعًا باتًا حفاظًا علي حرمه الموت وذلك بناء علي طلب الاسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء المكتب الإعلامي للفنان كريم عبدالعزيز".