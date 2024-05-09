نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين وهاني رمزي أبرز الحاضرين لجنازة والدة كريم عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة إلهام شاهين والفنان هاني رمزي على التواجد في مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، وذلك لتشييع جثمان السيدة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبد العزيز، التي سيتم تشييع جثمانها حاليًا بعد أداء صلاة الجنازة عليها.



ومن جانبه، أعلنت الأسرة عن استقبالها العزاء في الراحلة اليوم بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، فضلًا عن قيام النجم كريم عبد العزيز بطلب منع التصوير احترامًا لحرمة الميت، إذ نشر المركز الإعلامي الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعى قائلا: "نهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعًا باتًا حفاظًا على حرمة الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة.. ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء".

كريم عبدالعزيز يتصدر محركات البحث

تصدر الفنان كريم عبدالعزيز تريند جوجل، في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان خبر وفاة والدته السيدة سهير عبدالعزيز، صباح أمس الأربعاء، ومن المقرر تشييع الجنازة اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، والعزاء في نفس يوم تشييع الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

خبر وفاة والدة كريم عبدالعزيز



يذكر أن قد نشرت الصفحة الرسمية للفنان كريم عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس خبر وفاة والدته، وعلقوا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالي السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبدالعزيز وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز، غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء في نفس اليوم الخميس بمسجد الشرطه بالشيخ زايد بقاعة الرزاق، ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعًا باتًا حفاظًا على حرمه الموت وذلك بناء علي طلب الاسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء".

نجوم الفن ينعون كريم عبدالعزيز في وفاة والدته

وفي سياق آخر، حرص عدد كثير من الفنانين على مواساة الفنان كريم عبدالعزيز في وفاة والدته أبرزهم:يسرا، محمد هنيدي، إسعاد يونس، محمد رمضان، تامر حسني، منى زكي، هاني رمزي، شريف منير، يسرا اللوزي، وغيرهم.