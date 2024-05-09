نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم راجكومار راو الجديد سيشهد إعادة طرح أغاني من فيلم K3G في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر من بوليوود أن فيلم Mr and Mrs Mahi للنجم راجكومار راو، سيشهد اعادة تقديم لعدد من الأغنيات الشهيرة من فيلم بوليوود الكلاسيكي Kabhi Khushi Kabhie Gham.

ووفق إنديا توداي الفيلم من المقرر طرحه للعرض قريبًا وتشارك في بطولته الممثلة جنهافي كابور.

وكانت قد طرحت أغنية ترويجية جديدة من فيلم Srikanth للنجم الهندي راج كومار راو، وتدور أحداثها في إطار رومانسي.

ونشر الفنان الهندي راج كومار راو صورة له يعلن بها عن ختامه لجدول تصوير مشاهد فيلمه الجديد Stree 2 في مقاطعة "شانديري" الهندية.

ونقل موقع إنديا توداي، الصورة التي نشرها راج كومار، وكان بصحبته الممثل Aparshakti Khurrana، ومخرج الفيلم عمار كوشيك، وهم على متن طائرة في طريق عودتهم للعاصمة الهندية بعد ختام التصوير.

والفيلم من المقرر طرحه للعرض في صالات العرض الهندية، خلال شهر أغسطس من عام 2024 الجاري.

جديد أخبار بوليوود

وضمن أحدث أخبار سينما بوليوود، أن الممثل الشاب ابراهيم علي خان يستعد لبدء تصوير مشاهد أول تجربة سينمائية له في عالم بوليوود، وهو فيلم جديد يطرح بعنوان Sarzameen.

وبحسب موقع إنديا توداي، الممثل الشاب، هو نجل النجم الكبير سيف علي خان، وسيكون ثاني ابنائه الذين ينخرطون في مجال السينما بعد ابنته سارة علي خان.

تفاصيل عن العمل

وبحسب منشور للنجمة عاليا بهات التي تشارك في بطولة الفيلم، انتهى تصوير مشاهد الفيلم الأول لإبراهيم علي خان خلال عام 2023 الماضي.

وكانت قد اثبتت الممثلة الشابة سارة علي خان موهبتها في مجال السينما في بوليوود، بمشاركتها في بطولة مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية الناجحة مع أبرز الفنانين الكبار، منهم فارون دهوان.