فن ومشاهير

الأحد.. سيرين خاس ورشا عزت ضيفا عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"

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القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الاحد المقبل ببرنامج “واحد من الناس” علي شاشة الحياة، يكشف الإعلامي د. عمرو الليثي أسرار وكواليس مسلسل "مليحة " ويستضيف بطلة العمل الفنانة الفلسطينية سيرين خاص في أول ظهور إعلامي، والتي تتحدث عن أسرار وكواليس المسلسل وشخصيتها ودورها، وكيف قامت بالتمثيل وهي تعيش تلك الأجواء الانسانية الصعبة، وأصعب المشاهد بالمسلسل، وهل توقعت هذا النجاح للمسلسل، وأمنيتها أن تعود إلى منزلها بفلسطين والذي تعرض للقصف. 

تفاصيل حلقة سيرين خاص مع عمرو الليثي 

 

كما تتحدث عن عملها مع المخرج عمرو عرفة وتعاونها مع الممثلين المصريين، وردود الأفعال علي المسلسل عند الشعب الفلسطيني والعدو الإسرائيلي، وعن بدايتها الفنية تتحدث عن كيف أصبحت ممثلة وعن عشقها لمصر وهل الصدفة لعبت دور في حياتها الفنية. 

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رشا الجزار تكشف عن فكرة مسلسل مليحة

 

وفي نفس الحلقة يستضيف الليثي مؤلفة مسلسل "مليحة "رشا الجزار والتي تتحدث عن فكرة المسلسل وكيف قدمتها، وإبراز معاناة الشعب الفلسطيني، واختيارها لاسم مليحة، وهل كانت تخشي من تجربة المسلسل وهي الأولى في الدراما المصرية وهل هناك جزء ثاني من المسلسل وردود الأفعال علي المسلسل. 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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