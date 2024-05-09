نيكول سابا تكشف عن موعد طرح أغنيتها الجديدة �خِلصت خلاص�

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة نيكول سابا عن موعد طرح أحدث أغانيها باسم «خِلصت خلاص» التي تعد أول أغانيها خلال موسم الصيف والتي تقدمها بطابع سريع ومختلف عن أغانيها السابقة.

وروجت نيكول لأغنيتها الجديدة بصورة صيفية رشيقة بلوك المتمردة على حبيبها كبوستر للأغنية الجديدة، ونشرتها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت أن أغنيتها الجديدة ستطرح اليوم عبر جميع المنصات في تمام الساعة الثامنة مساء.

تفاصيل أغنية خلصت خلاص لنيكول سابا

الأغنية الجديد «خلصت خلاص» من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

وعلى صعيد آخر تحيي النجمة نيكول سابا مساء اليوم أيضا حفلا جماهيريا ضخما ضمن حفلات موسم الربيع بأحد أندية المعادي الشهيرة بحضور جماهيري كبير ومن المقرر أن تحتفل بأغنيتها خلال الحفل الجديد.