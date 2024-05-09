نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على رد شقيق ياسمين عبد العزيز على عودتها للعوضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز على خبر عودتها لطليقها النجم أحمد العوضي، من خلال تعليق كتبه أثناء رده على أحد متابعيه عندما سأله عن حقيقة عودتهما لبعضهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًا «بيحصل».

ولم يكشف شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز حقيقة عودتهما لبعضهما، حيث قال في تصريحات صحفية له:"ربنا يعملها الخير ويصلح لها الدنيا".

منشور وائل عبد العزيز

وكان الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، قد أثار جدلًا كبيرًا بعد تلميحه عن عودتها إلى العوضي، وذلك في منشور كتبه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال فيه: "إللي يسعدك يسعدني، والجاي أحلى وكله خير، والمياه هترجع لمجاريها والكل هيتراضى، ربنا يصلح حالنا وحالكم".

آخر أعمال وائل عبد العزيز

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان وائل عبد العزيز مسلسل "اختراق 2" الذي تدور أحداثه في إطار من الحركة والإثارة (أكشن) حول العمليات الإرهابية وتأثيرها على المجتمعات، حيث يتم تصوير العمل بين مصر والسعودية في أضخم انتاج مشترك بينهما.



أبطال مسلسل اختراق 2



وشارك في بطولة العمل إلى جانب السدر، نخبة كبيرة من نجوم العالم العربي، منهم أحمد عيد ونضال نجم ومي سليم ومحمد العيسى وراندا البحيري ومها منصور وحسن عيد وغيرهم من النجوم.