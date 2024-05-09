انت الأن تتابع خبر أنباء عن عودة ياسمين عبد العزيز إلى أحمد العوضي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت رشا العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت عبر حسابها في "فيسبوك" منشورًا، أكدت من خلاله عودة النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز إلى زوجها السابق الفنان أحمد العوضي.



وفي التفاصيل، كشفت رشا في منشورها، أنها تود الرد على جميع المكذّبين والحاقدين تجاه قصة حب ياسمين والعوضي، مؤكدةً عودتهما إلى بعضهما البعض بالقول: هما أصلًا رجعا لبعضهما.. ربنا يسعدهم ويهنيهم وحبهم يكبر ويزيد.



وأثار هذا الخبر موجة من السعادة والتفاعل الإيجابي بين الجمهور ومحبي النجمين على صفحة رشا، الذين عبروا عن فرحتهم بعودة علاقتهما بعد انفصالهما في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الحالي.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التدوينة التي نشرتها رشا بكثافةٍ كبيرة، متمنين لأحمد وياسمين كل السعادة والاستقرار في حياتهما الزوجية.