بالصور.. الفنانة مي كساب تؤدي مناسك العمرة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة مي كساب عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة لها بالحجاب، أثناء وجودها بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

أدت مي كساب مناسك العمرة، وتلقت العديد من التهاني من جمهورها بعد أداء مناسك العمرة، وتمنى المتابعون أن يتقبل الله منها

أحدث أعمال مي كساب

ومن ناحية اخري، طرحت مي كساب مؤخرا أحداث أغنياتها بيقولوا قوية عبر يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة، الأغنية من كلمات طارق على، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وميكس وماستر جورج يعقوب.

كلمات اغنية بيقولوا قوية

بيقولوا قوية وقادرة

أعيش في الدنيا وأحارب

بيقولوا يا بختي واجهت

ظروف قوتني تجارب

بس الصورة الحقيقية

اللي محدش بيشوفها

إن أنا غرقانة في بحر كبير

مافيهوش ولا قارب

اللي أنتوا بتحكوا عليها

خلاص الهم كسرها

وحياتها بقت واصلة

لدرجة ممكن تخسرها

وكن الحزن في وسط

الناس نشن واختارها

أيوة أنا من برة يبان

وكإني قوية عنيدة

بس أنا من جوه حقيقتي

إن أنا مهزومة وحيدة

والواحدة ساعات بتخبي

حاجات عشان منظرها

بيغر الشكل ساعات

بس المرايات مكسورة

والناس بتشوف من برة

يدوب جزء من الصورة

ده كتير الواحدة بتبقى

من جوه الحزن قاتلها

والناس تسألها ترد

تقول عايشة ومستورة

اللي أنتوا بتحكوا عليها

خلاص الهم كسرها

وحياتها بقت واصلة

لدرجة ممكن تخسرها

وكن الحزن في وسط

الناس نشن واختارها

أيوة أنا من برة يبان

وكإني قوية عنيدة

بس أنا من جوه حقيقتي

إن أنا مهزومة وحيدة

والواحدة ساعات بتخبي

حاجات عشان منظرها



آخر أعمال مي كساب

وكان آخر أعمال مي كساب هو مسلسل «العتاولة» يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوري، هدى الأتربي، حنان يوسف، باسم سمره، ميمي جمال، منة تيسير، مريم الجندي، محمد التاجي، مصطفى أبو سريع، نهى عابدين. إنتاج أنور صادق الصباح.

قصة مسلسل العتاولة

ودارت أحداث المسلسل في مدينة الإسكندرية، وجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.