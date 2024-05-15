نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنادي مهنا تكشف عن كواليس تعاونها مع ياسر جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هنادي مهنا، عن ظهورها ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل جودر، كما كشفت كواليس تعاونها مع ياسر جلال، وقالت: لا تشغلني مساحة الدور الذي أقدمه، وبالنسبة إلي مسلسل جودر كان حاجة كبيرة في رمضان 2024، واتسبطت جدًا إني كنت جزء منه وحبيته جدًا.. أحب الشغل مع ياسر جلال، لإنه وشه حلو على كل اللي بيشتغل معاه وهو راجل محترم جدًا، ومن أكثر الناس التي أحبها في الوسط الفني.

شخصية هنادي مهنا في جودر

وقدمت هنادي مهنا خلال أحداث جودر شخصية حورية بحر، ودارت أحداث العمل في إطار فانتازي تشويقي، من عالم حكايات ألف وليلة وليلة ويتناول حياة تاجر الأقمشة جودر الذي يمر بأزمات عديدة في حياته بعد وفاة والده، كما يتناول قصة الملك شهريار.

تفاصيل مسلسل جودر

والعمل عُرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وهو مقسم إلى جزأين كل جزء منهما 15 حلقة، وقدم بطولته ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد فتحي، وليد فواز، جيهان الشماشرجي، أحمد بدير، عايدة رياض، رشوان توفيق، وطارق النهري، والمسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

أحدث أعمال هنادي مهنا

ومن ناحية اخري، تواصل هنادي مهنا في الفترة الحالية تصوير فيلم أوسكار، الذي تقدم بطولته مع أحمد صلاح حسني، وتلعب خلال أحداث دور دكتورة جينات، والعمل من نوعية أعمال الخيال العلمي، فيلم أوسكار - عودة الماموث، من بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، ومي القاضي، والعمل قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي.

اخر اعمال هنادي مهنا

وكان اخر اعمال هنادي مهنا هو مشاركتها في منافسات موسم رمضان الماضي بمسلسل عتبات البهجة، الذي شاركت في بطولته مع يحيى الفخراني وجومانا مراد، ولعبت خلاله دور فُلة التي تعمل في سوبر ماركت وتهوى التيك توك، مسلسل عتبات البهجة مكون من 15 حلقة، ومن بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، هنادي مهنا، خالد شباط، يوسف عثمان، بسنت أبو باشا، صفاء الطوخي، عنبة، ووفاء صادق، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة وإنتاج جمال العدل.

قصة مسلسل "عتبات البهجة"

وتدور أحداث مسلسل "عتبات البهجة"، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقانمقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقتهبأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.