ربنا يخليك لينا.. محمد كيلاني ينهئ عادل إمام بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأ الفنان محمد كيلاني الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 80 الذي يوافق يوم 17 مايو المقبل، مشيرًا إلى أنه قدم العديد من الأعمال المرموقة التي يعترف بها العالم.

تهنئة محمد كيلاني لعادل إمام

وقال محمد كيلاني في تصريحات صحفية: كل سنة وربنا يخليك لينا.. ونفضل دايمًا معروفين في العالم كله باسمك وبشغلك وبتمثيلك.. وربنا يخليك لينا.

وأضاف محمد كيلاني حديثه عن أغنيته الشهيرة، والتي تحمل اسم كل سنة وأنت طيب يا زعيم، والتي غناها للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده الـ 80 في عام 2020 قائلًا: الأغنية أقل حق وأقل حاجة ممكن نقدمها للزعيم.

تعاون محمد كيلاني مع عادل إمام

يشار إلى أنه تعاون محمد كيلاني في وقت سابق في مسلسل فلانتينو الذي يعد آخر أعمال عادل إمام والذي عرض في موسم رمضان 2019

فلانتينو هو مسلسل تلفزيوني مصري عُرض في رمضان 1441 هـ / 2020، وكان سيُعرَض في رمضان 1440 هـ / 2019، لكنه تم تأجيله لأسباب غير مُعلنة.

المسلسل من بطولة عادل إمام، وهادي الجيار، وسمير صبري، ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ومحمد الكيلاني، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ورانيا محمود ياسين، ووفاء صادق، وحمدي الميرغني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وإنتاج شركة ماجنوم للإنتاج والتوزيع الفني والسينمائي.

آخر أعمال محمد كيلاني

يذكر أن آخر أعمال محمد كيلاني في مسلسل بابا جه، ويعتبر مسلسل بابا جه مأخوذا من كتاب كوري dad for rent والتي دارت أحداثه في 15 حلقة، والعمل من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

وتدور أحداث المسلسل حول هشام رجل في الأربعينيات من عمره، يعمل مديرا تنفيذيا في أحد الفنادق العالمية، وانقلبت حياته رأسًا على عقب، بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة كوفيد؛ حتى يصبح مقيمًا في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشاكل.

