نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجبل الأسود".. تارا عماد تحقق حلم والدتها بعد وفاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت تارا عماد جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، صورة لها وهي تحمل جواز سفر "مونتينيجرو" أو الجبل الأسود، وحكت أنها حصلت عليه في مارس الماضي، واليوم تحتفل بعيد الاستقلال.

تارا عماد تحمل جواز سفر الجبل الأسود

وقالت تارا عماد تعليقا على الصورة التي نشرتها: "21 مايو هو يوم الاستقلال في الجبل الأسود، يوم كانت والدتي تحبه وتذكرني به دائما.. في مارس الماضي وبعد مرور 40 يوما على وفاة والدتي حصلت على جواز سفري لدولة "مونتينيجرو"، كانت هذه واحدة من أمنياتها منذ ولادتي.. أحبت والدتي مصر كثيرا، وعاشت هنا معظم حياتها وأمضت سنوات في استكشاف كل ركن من أركان مصر وكانت تخبرني دائما عن كل شيء، ومع ذلك كان حبها لبلدها الجبل الأسود يكبر يوما بعد يوم".

وأضافت تارا عماد: "إذا كنت تعرف والدتي بالتأكيد تعرف كم كانت تحب بلدها وتروج له وتتحدث عنه مع كل شخص في كل مكان.. غرست والدتي هذا الحب بداخلي، وكبرت على حب مصر لأنها موطني ولكن أيضا أحب الجبل الأسود وأحفظه في قلبي، في اليوم الذي حصلت فيه على جواز سفري تمنيت أن تكون والدتي معي لترى اللحظة التي حلمت بها، أنا ممتنة لأنها كانت تعلم أنني سأحصل على جواز السفر وأن كل الإجراءات كانت قد تمت، وأعلم أنها كانت معي ليس جسديا لكني شعرت بها وأشعر بحبها يسري في داخلي، اليوم احتفل بحب أمي لوطنها الحب الذي علمتني وربتني عليه".

وفاة والدة تارا عماد

ورحلت والدة تارا عماد يوم 3 فبراير 2024، وشيعت جنازتها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، كما أقيم العزاء في نفس المسجد وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور ومواساتها.

أخر أعمال تارا عماد

وكان أخر أعمال تارا عماد مسلسل "العودة" تدور الأحداث في إطار صعيدى حول آدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

العمل من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد وإلى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.