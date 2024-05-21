نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماندو العدل يطمئن الجمهور على صحته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طمأن المخرج ماندو العدل جمهوره على حالته الصحية بعد إصابته مؤخرًا بجلطة في القلب، وكتب على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "متشكر جدًا لكل الناس اللي دعولي ولكل اللي زارني وكل اللي بعتلي رسالة يتطمن عليا، تجربة صعبة لكن الحمد لله ربنا عداني منها، الحمد لله على كل شيء".

تعرض مؤخرًا المخرج ماندو العدل لأزمة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، وتبين إصابته بجلطة في القلب. نشر ماندو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا وعلق قائلًا: "الحمد لله جلطة في القلب وربنا سترها، شكرًا يارب على كل حاجة".

يذكر أن آخر أعمال ماندو العدل في السينما هو فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل ومن إنتاج شركة العدل جروب.

أما في الدراما، فكان مسلسل "عملة نادرة" من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل. المسلسل من بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، محمد فهيم، رمزي العدل، وئام مجدي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.