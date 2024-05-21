هل تم الطلاق بين بن أفليك وجينيفر لوبيز

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أحمد جودة - القاهرة - يقضي النجم العالمي بن أفليك، وزوجته المغنية العالمية جنيفر لوبيز الوقت معًا، حيث تم تصوير الزوجين في سيارة يوم الأحد 19 مايو الجاري خارج مسرح إيرو في سانتا مونيكا، كاليفورنيا.

شوهد أفليك ولوبيز يسيران معًا في منطقة ويست هوليود في لوس أنجلوس، مع ظهور خاتم زواج أفليك في يده اليسرى.

تمثل نزهة يوم الأحد المرة الثانية التي شوهد فيها لوبيز وأفليك معًا في هذا الشهر بعد 47 يومًا لم يظهرا سويًا، وكانت المرة الأولى يوم الأربعاء 16 مايو الجاري في حدث لدعم أطفالهما.

يرتديان خاتم الزواج رغم الانفصال

وصل أفليك ولوبيز بشكل منفصل، لكن شوهدا كلاهما يرتديان خاتم زفافهما أثناء مغادرتهما معًا، وفقًا لموقع People.

جينيفر لوبيز وفاعليتها بانستجرام

في نفس اليوم، أعجبت لوبيز بمنشور على Instagram من شهر مارس، والذي يوضح السمات الشخصية التفصيلية التي تمنع الناس من بناء علاقات صحية. شاركت المنشور مدربة العلاقات لينا مارساك، ونص على أن الأشخاص "لا يمكنهم بناء علاقة صحية مع شخص يفتقر إلى النزاهة والسلامة العاطفية"، ولا يحترم وقت الآخرين، و"يفتقر إلى مهارات الاتصال الفعالة"، و"لا يعرف من هم أو ماذا يريدون".

شاركت مارساك لاحقًا مقطع فيديو يوم الجمعة 17 مايو الجاري، تطلب من المتابعين توخي الحذر بشأن لوبيز حيث تواجه هي وأفليك تكهنات متجددة بشأن علاقتهما، وقالت: "أرجو أن تكونوا لطيفين مع جنيفر لوبيز لأنها إنسانة. لا أعرف ما إذا كانا سينفصلان أم لا. آمل ألا يحدث ذلك".

تصريحات مصادر بالقرب من بن أفليك وجينيفر لوبيز

أكدت مصادر متعددة لموقع People أن أفليك ولوبيز يعيشان منفصلين أثناء وجودهما في لوس أنجلوس، وقال مصدر مقرب من لوبيز إن أفليك لم يقم في منزل الزوجين في لوس أنجلوس، بل اختار بدلًا من ذلك البقاء في أحد ممتلكاتهما الأخرى أثناء تصوير فيلم The Accountant 2.