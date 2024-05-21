نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الممثلة العالمية كيت بلانشيت تتألق على السجادة الحمراء بعلم فلسطين في مهرجان كان السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الممثلة العالمية كيت بلانشبت، على السجادة الحمراء ضمن فعاليات اليوم الثامن من مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ 77، وأطلت كيت على الحضور بفستان عليه العلم الفلسطيني في لفته صريحة منها بدعمها للقضية الفلسطينية وتعتبر هي ليست المرة الأولي التي تظهر دعمها لفلسطين

كيت بلانشيت

وفي سياق آخر قد أنطلق الثلاثاء 13 مايو فعاليات الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي والذي قامت إدارته بوضع اللمسات الأخيرة على لانطلاق المهرجان، وكشف المهرجان عن منح جائزة السعفة الذهبية الفخرية لعدد من رواد السينما حول العالم وهم النجمة العالمية ميريل ستريب والمخرج جورج لوكاس.

كيت بلانشيت

وهو مخرج سلسلة أفلام Star Wars ويعتبر أسطورة هوليوود، وتعد تلك المرة الأولى التي يمنح المهرجان السعفة الذهبية الفخرية لأحد الاستوديوهات حيث يمنحها استوديو Ghibli والذي قدم العديد من أفلام الأنمي على مدى عقود، وأسسه الياباني هاياو ميازاكي وإيساو تاكاهاتا.

كيت بلانشيت

لجنة تحكيم مهرجان كان:

تكونت لجنة التحكيم من مجموعة من أبرز النجوم وصناع السينما، أبرزهم المخرجة الأمريكية غريتا غيرويغ، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، والممثل والمنتج الفرنسي عمر سي.





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