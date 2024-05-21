نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعمال مسرحية جمعت بين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان الراحل سمير غانم، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع ذكرى وفاته أمس 20 مايو، فقد كان سفيرًا للسعادة وعنوانًا للبهجة، طلته كفيلة بإدخال الفرح والسرور على قلب كل من يراها، هو ملك الارتجال وكوميديا الموقف، وجمع الثنائى الكثير من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما، ولكن المسرح كان هو شعلة الحب بينهما، يعرضهم لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية..

مسرحية أهلا يا دكتور

كانت مسرحية «أهلا يا دكتور»، بمثابة بذرة الحب بين الثنائى في أول لقاء بينهما، عام 1981، وتدور قصتها حول، نادر «سمير غانم» والزناتي خليفة «جورج سيدهم» طبيبان صديقان، ولكنهما مختلفان كل الاختلاف عن بعضهما البعض، وتدور حوارات حول الأخلاق والمجتمع، وعن اختلافات كل منهما، المسرحية تنتقد وبشكل مباشر انحدار القيم لدى مجتمعات الدول النامية وخصوصا لدى الطبقة المثقفة وتتخذ من التحول الكبير في اخلاقيات ممتهني الطب مثالا.

مسرحية فخ السعادة الزوجية

قدما الثنائى سمير غانم ودلال عبدالعزيز مسرحية بعنوان «فخ السعادة الزوجية»، بطولة: سمير غانم، ليلى طاهر، دلال عبدالعزيز، عبدالحفيظ التطاوى، ليلى فهمى، حسن حسين، تدور أحداث المسرحية حول زوج وزوجته حيث يدخل فى قلب الزوجة الغيرة والشك من زوجها فيحدث بينهم مشاكل فيكذب على زوجته ويدعي على صاحبه إنه قتل زوجته ودخل المستشفى الامراض العقلية بسبب الغيرة حتى تخاف وتجعل حياته سعيده دون غيرة وشك مما يؤدي ذلك للعديد من المواقف المتناقضة والمضحكة.

مسرحية فارس وبنى خيبان

اجتمع الثنائى مرة أخرى بعد غياب 7 سنوات على المسرح من خلال مسرحية تحمل اسم «فارس وبنى خيبان» عام 1987، وتدور أحداث المسرحية في (الباطنية)، حيث عالم المخدرات والإدمان، ويحقق أحد الصحفيين ويدعى «فارس مهران» في القضية التي تتهم إحدى المدرسات العائدات من الكويت أن بحوزتها كمية من الهيروين، ويكتشف أنها بريئة، شارك في بطولة العمل كلا من: سمير غانم، دلال عبدالعزيز، صبري عبدالمنعم، جليلة محمود، سيد حاتم، حنان شوقي، نعيم عيسى، محمد درديري، محمد السبع أفندي، طلعت زكريا، مصطفى رزق، نبيل أمين، محمد عتريس، مصطفى عكاشة، دسوقي فوزي، محمد الحلاوي، صابرين محمود، سليمان عيد، أشعار عبدالرحمن شوقي.

مسرحية أخويا هايص وأنا لايص

تعاون الثنائي بمسرحية جديدة من أشهر المسرحيات المصرية المرتبطة بالجمهور المصرى وهى مسرحية «أخويا هايص وأنا لايص» عام 1992، وكانت أخر المسرحيات التي جمعتهما، وتدور قصة مسرحية أخويا هايص وأنا لايص حول توأم يتفرق ليشاء القدر في اختلاف حياة كل منهما عن الأخر، بينما يعيش أحدهما حياة الثراء والمتعة، يعيش الآخر حياة عصيبة وصعبة بسبب الفقر، وهي من إخراج حسن عبد السلام وشارك في بطولتها إلى جانب النجم سمير غانم الفنانة دلال عبد العزيز وإيفا ورشوان توفيق، وهي مسرحية كوميدية استعراضية.

