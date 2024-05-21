تحديات سنة أولى زواج في "الوصفة السحرية"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عمر الشناوي، عن مشاركته في مسلسل «الوصفة السحرية»، المقرر بدء عرضه في يونيو المُقبل عبر شاشة إحدى المنصات الإلكترونية قبل عرضه على التلفاز بـ24 ساعة، قائلا: «أنا أقدم دور مالك زوج شيري عادل في عامهما الأول ضمن الأحداث.. وهناك كتاب يحمل اسم الوصفة السحرية لزواج ناجح، يقرأه السيدات ويطبقن المكتوب فيه على رِجالهن، وأنا وشيري نقدم حكاية من الحكايات، ومن المقرر عرض العمل قريبًا».

تفاصيل قصة «الوصفة السحرية»

مسلسل الوصفة السحرية، يعد أول مسلسلات موسم «الأوف سيزون» على شاشة التلفزيون، ويدور في إطار دراما اجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب «الوصفة السحرية لزواج ناجح» الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه «سنة أولى زواج»، وتظل تقرأ في سطوره ولا يمكنها التوقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ «دينا» على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

برومو مسلسل «الوصفة السحرية»

طرح الحساب الرسمي لمنصة WATCH IT على موقع إنستجرام، البرومو الرسمي لمسلسل «الوصفة السحرية»، من بطولة شيري عادل وإسلام جمال وهيدي كرم، وظهر خلال البرومو علاقة حب وزواج تجمع بين الفنانة شيري عادل وعمر الشناوي، ولكن تحدث بينهما مشكلات بطريقة كوميدية واجتماعية بين الأزواج، ويناقش العمل أكثر من مشكلة بين زوجين وحياتهما الاجتماعية.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

ويضم مسلسل الوصفة السحرية نخبة كبيرة من نجوم الفن، ومن أبرزهم: شيري عادل، لقاء سويدان، محمد أبو داود، إسلام جمال، هيدي كرم، بسمة داود، عمر الشناوي، كارولين عزمي، سلوى محمد علي، والعمل من تأليف ورشة مصنع الحكايات هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وإخراج خيري سالم.

مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية

من المقرر أن يبدأ عرض مسلسل الوصفة السحرية على التلفزيون، السبت 8 يونيو المقبل في الساعة 8 مساء، ونشرت منصة WATCH IT، البوستر الرسمي للمسلسل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقةً:«استنوا مسلسل الوصفة السحرية حصريًا على #WATCHIT، يُعرض قبل عرض التلفزيون بـ 24 ساعة ابتداءً من 7 يونيو».