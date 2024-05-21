قبل عرض الفيلم في السينمات.. برومو "تاني تاني" يحصد 6 مليون مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق البرومو الرسمي لفيلم "تاني تاني" رواجًا كبيرًا منذ طرحه على موقع يوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المخلتفة، حيث حصد ملايين المشاهدات التي وصلت إلى 6 مليون مشاهدة، وذلك قبل انطلاق الفيلم رسميًا في دور العرض المصرية غدًا الأربعاء الموافق 22 مايو ويكون أول أفلام موسم الصيف السينمائي لعام 2024.

فيلم "تانى تانى" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

أحداث الفيلم تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية.

أبطال فيلم “تاني تاني”

ويشارك فيلم فيلم "تاني تاني" أيضًا محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق هدي (غادة عبد الرازق) الذى يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصة هدير إبنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمقارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات.