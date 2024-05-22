نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. إسلام سعد يتصدر تريند جوجل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم مصمم الأزياء إسلام سعد تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول القبض عليه

في مطار القاهرة، وبحيازته 55 ألف دولار، وخروجه بكفالة قدرها 300 ألف جنيه.

حيث حرص "إسلام"، على مشاركة جمهوره في فيديو بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهر فيه لمدة دقائق، ولكن المفاجأة أنه لم يتحدث في الفيديو عن القضية نفسها، بينما روج لأزياءه، ووعد الجمهور بهدايا جديدة، مؤكدًا أنه بخير.



إسلام سعد يرد على أنباء القبض عليه

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه: "وحشتوني يلا مستنيكوا دا أول لايف ليا على انستا، هكسب فيه 3 اشخاص بدل".

وأضاف:"انا نجحت بيكم ولسه هنجح بيكم، انتو اللي بتدعموني، وحبكم ليا دا ودعمكم وصلي من بداتي من 10 سنين لحد دلوقتي".



وتابع:"أنا بخير وموجود في المول دلوقتي، وأي حاجة بتتقال عنى دي أي كلام".

إسلام سعد في مرمى الانتقادات



وفي وقت سابق، اتهم مصمم الأزياء المصري إسلام سعد بسرقة تصميم فستان خطيبة المطرب مسلم، بعد نشر صورة الفستان عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

واتهم مستخدمو مواقع التواصل إسلام سعد بسرقة تصميم الفستان، لا سيما أن التصميم الأصلي يعود إلى مصمم الأزياء اللبناني صادق ماجد ضمن مجموعة صيف 2023.