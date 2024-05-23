نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رايان راينولدز يكشف عن أكثر ما سبب له الصدمة من تعاونه مع ديزني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت الحملة الترويجية الموسعة لفيلم ديدبول الجديد، بإجراء النجم رايان راينولدز لمجموعة من اللقاءات الصحفية مع عدد من الصحف.

ووفق ديلي ميل، أدلى راينولدز بتصريحات مثيرة عن الفيلم الجديد، قال خلالها عن أن أكثر ما تسبب في صدمته موافقة ديزني على طرح الفيلم للكبار فقط.

وكان قد حضر النجم رايان راينولدز للعرض الخاص لفيلمه الجديد if بمدينة نيويورك، الذي شهد احتفالية ضخمة للطرح، بحضور فنانين من كبار نجوم هوليوود.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور راينولدز للعرض، وحيدًا دون ظهور لزوجته النجمة بليك ليفلي.

دعم نجوم هوليوود

وحرص النجم مات ديمون على حضور العرض الخاص للفيلم الكوميدي والفانتازي الجديد IF، الذي أقيم عرضه الخاص بمدينة نيويورك.

ونقلت "ديلي ميل، لقطات من حضور ديمون للعرض الخاص برفقة زوجته لوسيانا باروس، كدعم لأبطال الفيلم من أصدقائه المقربين من نجوم هوليوود.

بالإضافة للنجم برادلي كوبر الذي حرص على الحضور برفقة ابنته للعرض، وجون كرازينسكي.

تفاصيل عن الفيلم

وIF هو فيلم كوميدي خيالي أمريكي، يضم رسوم متحركة من تأليف وإنتاج وإخراج جون كراسينسكي.

ويضم الفيلم طاقم عمل مميز في ادوار البطولة يشمل كايلي فليمنج، ورايان رينولدز، وكراسنسكي، وفيونا شو، وألان كيم، وليزا كولون-زاياس، إلى جانب أصوات فيبي والر بريدج، ولويس جوسيت جونيور، وستيف كاريل.