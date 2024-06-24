نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار رسمي بإعلان يوم الأحد 30 يونيو 2024 إجازة رسمية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا هامًا اليوم الإثنين، حيث أعلن أن يوم الأحد المقبل 30 يونيو 2024 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في العديد من المؤسسات الحكومية والقطاعات الحكومية الأخرى، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

تفاصيل القرار

- المستفيدين من الإجازة: تشمل الإجازة الرسمية جميع وزارات الحكومة المصرية، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية.



- القطاع العام وقطاع الأعمال العام: تمتد الإجازة أيضًا لتشمل شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.



- استمرار الأعمال الإدارية والامتحانات: على الرغم من الإجازة، ستستمر أعمال الامتحانات والنشاطات الأخرى المقررة في هذا اليوم وفقًا للجداول المعتادة.

تأتي هذه الإجازة ضمن إطار الاحتفالات الوطنية بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث يتاح للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الهامة.