بسبب "روكي الغلابة".. دنيا سمير غانم تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم النجمة دنيا سمير غانم محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب إنه ا تواصل تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم روكى الغلابة، وهو الاسم النهائي للعمل، قبل تغييره، إذ كان اسمه "الجارداية" سابقا.

تفاصيل شخصية دنيا سمير غانم في فيلم روكي الغلابة

وتقدم دنيا خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة وجديدة عليها، إذ تجسد شخصية بودى جارد للفنان محمد ممدوح تايسون الذى يقدم شخصية رجل أعمال كبير ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم.

قصة فيلم روكي الغلابة

تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" في إطار اجتماعي كوميدي، ويتبلور دورها داخل العمل بتجسدها شخصيه "البودي جارد" الخاص للفنان محمد ممدوح وتجمعهما سويًا الكثير من المواقف الكوميدية، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا كبيرا بسبب شعبية أبطاله، وفكرته المختلفة.

أبطال فيلم روكي الغلابة

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، الفنان محمد ثروت وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير بكثافة حتى ينتهى من تصويره خلال الشهر المقبل، ليصبح جاهزًا للعرض في الفترة المقبلة في السينمات.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم هي مسرحية انستونا، ودارت أحداثها في إطار استعراضي موسيقي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلالها شخصية مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة واحتراف الغناء، ويلعب سامي مغاوري دور والدها، فيما يجسد بيومي فؤاد دور مايسترو يكتشف موهبتها ويمهد طريق النجومية لها، كما تقدم دنيا خلال العرض 5 استعراضات بجانب عدد من الأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي، والعمل من بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، سامي مغاوي، كريم عفيفي، عمرو عبدالعزيز، بسنت صيام، ومريم السكري، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج خالد جلال وإنتاج محمد أحمد السبكي.

آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما فيلم تسليم أهالى مع النجم هشام ماجد وعرض في 2022، وشارك في بطولة العمل كلا من دلال عبد العزيز، بيومى فؤاد، عبد الله مشرف وأخرون، إخراج خالد الحلفاوى.

آخر أعمال دنيا سمير غانم في الدراما

وأيضا كان آخر أعمال دنيا سمير غانم في الدراما كان مسلسل جت سليمة الذى كان مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، ايمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وعدد من النجوم ضيوف الشرف، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.