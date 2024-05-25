انت الأن تتابع خبر الجمهور يتعاطف مع سيلين ديون .. لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاطف الملايين من محبي النجمة الكندية سيلين ديون، أثناء حديثها عن مرضها النادر في الإعلان الدعائي الجديد لفيلمها الوثائقي "أنا سيلين ديون"، المفترض عرضه في 25 يونيو (حزيران) المقبل.



ومن الواضح أن سيلين ديون، مستعدة للحديث بصراحة عن التحديات التي تواجهها في ظل إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب، إذ ظهرت في المقطع الترويجي في حالة من اليأس والحزن، بينما تقول: لقد شُخِّصَت إصابتي باضطراب عصبي نادر للغاية، ولم أكن مستعدة لقول أي شيء من قبل، لكنني مستعدة الآن.



وأشارت النجمة البالغة من العمر 56 عاما إلى أن إصابتها بهذا المرض النادر أثّر على قدرتها الغنائية وأدائها فوق خشبة المسرح.



وأوضحت سيلين أن القيام بعرضٍ غنائي ليس أمرا صعبا، إنما الصعب هو إلغاء العرض، مضيفة أنها لهذا السبب تعمل بجد كل يوم.



واعترفت النجمة أنها تعيش صراعا، وأنها تفتقد المسرح والجمهور، حيث قالت: أفتقد جمهوري، إذا لم يكن بمقدوري الركض، سأمشي، وإن لم يكن بمقدوري السير سأزحف.



وأبكت سيلين محبيها لحظة مشاهدتهم لها في المقطع الترويجي، إذ أظهر العديد منهم عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، دعمهم ومواساتهم لنجمتهم المفضلة، واصفين إياها بـ "المرأة القوية الرائعة" .