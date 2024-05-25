أحمد العوضي: "أكن كل الاحترام والحب لياسمين عبد العزيز ولو اراد الله ان نرجع لبعض هنرجع"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة واستثنائية حل النجم أحمد العوضي ونجوم مسلسل " حق عرب "في ضيافة الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة فنية بمناسبة اعادة عرض مسلسل "حق عرب " علي شاشة قناة الحياة.

وقال النجم أحمد العوضي في رده علي سؤال للإعلامي د. عمرو الليثي عن تقديم فيلم مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.. لا أمانع بالطبع وشرف لي ان اقدم فيلم مع النجمة "ياسمين عبد العزيز " وهذا يسعدني ونجحنا معا قبل ذلك.

وأضاف العوضي في رده علي سؤال حوّل الرجوع إلى الفنانة ياسمين عبد العزيز.. اكن كل الاحترام إلي الفنانة ياسمين عيد العزيز وانا احبها جدا وهناك احترام وود بيننا ، وهناك العديد من الحاجات بيننا، مشيرا إلى إنه ا قامت بتهنئتي فور نجاح مسلسل " حق عرب " ولا يوجد خلاف بيننا ولو ارد الله ان نرجع إلى بعض مرة اخري، سنرجع وياسمين عبد العزيز لها مكانة كبيرة عندي، وانا ايضًا لي مكانة كبيرة عندها.