نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أديتيا روي كابور يختتم تصوير مشاهد Metro In Dino في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مقربة من اديتيا روي كابور عن ختام النجم الشاب لتصوير مشاهد فيلمه الجديد Metro In Dino.

ووفق إنديا توداي، الفيلم سيشهد أول تعاون لأديتيا في دور البطولة مع الممثلة الشابة سارة علي خان في بوليوود.

في الوقت نفسه يستعد النجم الهندي الشاب أديتيا روي كابور لتعاون في مشروع سينمائي جديد يجمعه بالمخرج Raj-DK.

ووفق إنديا توداي، التعاون الجديد بين الثنائي، لم يتم الاستقرار حتى الآن ما إن كان فيلمًا سينمائي، أو مسلسل يعرض عبر الإنترنت.

وضمن أخبار اسرة كابور في سينما بوليوود، يستعد النجم الكبير رانبير كابور لبدء تصوير مشاهد فيلمه الجديد Ramayana الذي يجسد به واحدة من الشخصيات الخرافية في تاريخ الهند.

ووفق إنديا توداي، سيحرص كابور على أن يجسد الشخصية بمكياج حقيقي، دون الاستعانة بأي من أساليب المؤثرات البصرية CGI.

كشف النجم رانبير كابور عن أحدث المستجدات بالنسبة للجزء الثاني من فيلم الناجح Brahmastra، والذي شهد مشاركته لدور البطولة مع زوجته الحالية الممثلة عاليا بهات.

ووفق موقع إنديا توداي، قال رانبير أن انطلاق العمل على جزء ثاني من الفيلم يبدأ قريبًا، مع نهاية عام 2023 على الأجرح.

وأكد على تفهم صناع الفيلم لما تعرض له الجزء الأول من انتقادات، وسيعمل على معالجتها مع المخرج آيان موكرجي.

Animal

وكان قد طرح رانبير كابور صورة ترويجية جديدة من فيلم Animal، ظهر خلالها أثناء تبداله لقبلة مع نجمة الفيلم راشميكا، تمهيدًا لطرح الفيلم للعرض قريبًا.

ويقول "إنديا توداي"، أن الصورة، هي تمهيد لطرح أول أغنية ترويجية يتم طرحها للفيلم، ستكون بعنوان Hua Main.

تفاصيل عن الفيلم

و تستمر التسريبات عن فيلم ANIMAL الجديد للنجم رانبير كابور في الظهور، قبل طرح الفيلم رسميًا، وكان أحدثها أن رانبير، اختار أن يخفض من قيمة أجره عن الفيلم في مقابل أن يحصل على جزء من الأرباح.

ويقول موقع انديا توداي، أن مثل هذه السياسة، سبق وأن اتبعها نجوم بوليوود، قبل طرح اعمال سينمائية يتنبأ بنجاحها بقوة.