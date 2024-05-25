الليلة.. أعمال طربية تراثية لمواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى

القاهرة - محمد ابراهيم - استمرارًا لجهود الثقافة المصرية الداعمة للمواهب الفنية الواعدة تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفل بعنوان "منوعات كلاسيكية من الموسيقى العربية" لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفني للمركز الدكتور سامح صابر فصل الغناء العربي تدريب وقيادة الدكتورة سهير حسين بمصاحبة الدارسين بفصل الرقص وتدريب وقيادة إيهاب عباس وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت 25 مايو بمعهد الموسيقى العربية.

منوعات كلاسيكية من الموسيقى العربية

يضم البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقية والغنائية التراثية والحديثة منها موسيقى بعمري كله حبيتك لـ محمد عبد الوهاب، لونجا رياض لـ رياض السنباطي، تمر حنة لـ محمد فوزي وموشحات يا بهجة الروح، ظبي من الترك، يا راعي الظبا، وجهك مشرق، أنت المدلل، كللي يا سحب، منيتى عز اصطباري، ملا الكاسات، طفطوقتي يا ورد على فل وياسمين، خفيف الروح، دور قد ما أحبك، إلى جانب سماعي نهاوند وأغنية امتى الزمان، أداء الواعدين لى لى أحمد زين، جنة أسامة، أحمد مجد الدين، محمد سعد، جاسمين عادل، عبد المنعم الحريرى، ميدو البحيري، الطفلة نادية أحمد، أيمن عبد الغفار، لاما حازم وفقرة للعزف المنفرد على الرق أداء ايهاب عباس.

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت، كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.