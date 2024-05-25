نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة فضالي لـ "دوت الخليج الفني": "مبحبش أمثّل التمثيل.. وشخصيتي في "كوبرا" على الله حكايتها (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت النجمة منة فضالى فى دراما رمضان 2024 بمشاركتها فى مسلسلين دفعة واحدة، هما: "كوبرا" مع النجم محمد إمام، ومسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد، وتصدرت تريند منصات التواصل الإجتماعي أثناء عرضهما خلال موسم دراما رمضان.

وتحدثت منة فضالي في حوار لـ "دوت الخليج الفني" عن كواليس مشاركتها في دراما رمضان في مسلسل "كوبرا" ومسلسل "محارب"، وحقيقة قيامها بحظر الفنانة أيتن عامر، وسر حبها الشديد لتركيا، وأشياء أخرى وإلى نص الحوار.

في البداية.. كيف جاء ترشيحك لدور حنان في مسلسل كوبرا؟..وما الذي حمسك له؟

رشحني لدور حنان المخرج أحمد شفيق، وكان هناك ترحيب كبير من جميع فريق العمل وبطل المسلسل النجم محمد إمام، وما حمسني له هو أن شخصية "حنان" جديدة تمامًا بالنسبة لي، والناس رأت من خلالها أنني ممثلة كوميدية وهذة المرة الأولي التي يرى فيها الجمهور أنني كوميدية، وأنا أحببت حنان جدا منذ أن قرأتها على الورق رغم أن الدور صغير، وشعرت أنها شبهي وقريبة مني.

حنان من مسلسل كوبرا

وكيف استعديتي لدورك في مسلسل "كوبرا"؟

حاولت على قدر الإمكان أن أقدم الشخصية بشكل طبيعي، بعيدًا عن التمثيل، فأنا لا أحب أن أُمثّل التمثيل، ورأيت في "حنان" مساحة جيدة للعمل، فهي على المستوى الشخصي طيبة وخدومة، وعلى الله حكايتها وتتعامل مع الناس بعفوية شديدة وتَعَلقت بـ "كوبرا"؛ لأنه جدع وغلبان ومكسور وأرادت أن تساعده.

وهل توقعت ردود الأفعال الكبيرة على الدور؟

لم أتوقع ردود الفعل القوية وتفاجأت جدا عندما أصبحت "تريند" بعد عرض الحلقتين؛ لأن الدور صغير، وأدرك تمامًا أن النجاح ليس بحجم الدور، وهناك أدوار صغيرة محورية لها عامل أساسي في العمل الفني، وأنا لا أنظر إلى حجم الدور بقدر ما أنظر إلى أنه يجب أن يكون محوريًا وله هدف.

وكيف كان التعاون بينك وبين النجم محمد إمام ؟

كانت هناك كيمياء قوية بيني وبين محمد إمام، رغم كونه أول عمل يجمعنا، وأنا بحبه جدا على المستوى الشخصي، هو طيب جدا وجدع وابن بلد ويحب كل الناس ولديه ثقة في نفسه ويحب مساعدة الجميع، وأثناء الكواليس كنت أشعر إننا عملنا مع بعض أعمال كتير، وكان متفاجئ بي في اللوكيشن وكان مرتاح ودي حاجة كانت مفرحاني.

منة فضالي ومحمد إمام من كواليس مسلسل كوبرا

ماذا عن تجربة مسلسل كوبرا؟

بالنسبة لي أعتبر أن مسلسل "كوبرا" هو نقطة تحول ودورًا مهمًا وقريبًا لقلبي، وعمل حلو يرأسه محمد إمام والمخرج أحمد شفيق، الذي كان عاملًا أساسيًا في نجاح العمل، وهو صديق عزيز واشتغلنا مع بعض زمان.

شاركتي أيضًا في السباق الرمضاني بمسلسل "محارب" حدثينا عن دورك فيه ؟

دوري في محارب ضيفة شرف، ووافقت عليه؛ لأنه جديد عليا وكنت أريد أن أخوض تجربة العمل مع حسن الرداد والمخرجة شيرين عادل، فهي مخرجة محترفة، والعمل تجربة جديدة بالنسبة لي، وقدمت من خلاله دور سيدة مشلولة لأول مرة.

دائمًا تحرصين على التواجد المستمر في تركيا.. ما سر حبك لها؟

أنا بموت في تركيا، هي بلد مريحة نفسيًا وبرتاح فيها جدًا، وهم قريبين لنا في أكلهم وشربهم، وممكن يكونوا صعبين في المعاملة أكتر ولكن البلد نضيفة وجوها جميل وبحب أقضي الإجازات هناك.

منة فضالي

لماذا قمتي بحظر آيتن عامر عبر مواقع التواصل الإجتماعي؟

كلام غير صحيح، أنا مش عاملة بلوك لآيتن عامر وتفاجأت أنها قالت عليا كدا في البرامج، هي اللي عاملالي بلوك ومعنديش فكرة ليه عملتلي بلوك ومعرفش هي قالت كده ليه.