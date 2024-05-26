مبروك البطولة الـ 12.. أحمد جمال يحتفل بفوز الأهلي في بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل المطرب أحمد جمال بفوز النادي الأهلي، على الترجي، في نهائي دوري أبطال افريقيا، حيث شارك صورة من داخل استاد القاهرة، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر أحمد جمال صورة له من داخل الاستاد، وعلق عليها قائلًا: "مليون مبروك البطولة رقم ١٢ للنادي الاهلي ابطال افريقيا وهارد لك لجمهور نادي الترجي التونسي المحترم رقم تاريخي وكبير للنادي الاهلي".





أحدث أغاني أحمد جمال

وطرح الفنان أحمد جمال أغنية "بيتها" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية في بيتها من كلمات أحمد جابر، ومن الحان شحاتة توزيع وسام عبدالمنعم".





كلمات أغنية بيتها





انا اكتفيت وعندي حق في القرار

وهخسرك اكيد ده انسب اختيار

مش واخده بالك ان انا عديت كتير

وكل مره بقلب الموضوع هزار





انا اكتفيت خلاص بقيت واحد جديد

طبيعي من اللي شوفتو منك استفيد

عملتي كل حاجه كرّهتني فيكي

خلاص خرجتي من حياتي ده الاكيد





فعلا انتي كنتي غلطه

عادي تتنسي النهارده

انتي حلك الفراق

الحكايه دي نهايتها

بس متخافيش في بيتها

اللي كان معاكي فاق





مفيش عشم ما بينا حتى للعتاب

دي قصه يتقفل وراها الف باب

معايا شوفتي مني بس كل خير

وكان تملي رد فعلك الغياب





مفيش عشم ما بينا يتفتح كلام

تحبي اعدلك دي غلطه نمره كام

اخر كلام هقولو ليكي عالعموم

خساره فيكي حتى لحظه اهتمام





فعلا انتي كنتي غلطه

عادي تتنسي النهارده

انتي حلك الفراق

الحكايه دي نهايتها

بس متخافيش في بيتها

اللي كان معاكي فاق