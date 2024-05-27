‎عمرو يوسف يحتفل بعيد ميلاد شقيقه علي.. صور

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان عمرو يوسف، بعيد ميلاد شقيقه على يوسف، حيث نشر صورة تجمعه بشقيقه على استوري حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر شبه كبير بين عمرو يوسف وشقيقه علي وكأنهما فولة وانقسمت نصفين، والفرق الوحيد هو الطول حيث إن علي يفوق شقيقة عمرو في الطول.





أحدث أعمال عمرو يوسف

ويعرض حاليًا في السينمات للفنان عمرو يوسف فيلم شقو.

أحداث فيلم شقو





تقع أحداث " شقو" ضمن إطار أكشن تشويقي، حيث يتورط صديقان خارجان على القانون في سلسلة من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.





تفاصيل فيلم شقو





الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، ويضم مجموعة مميزة من الفنانين بما في ذلك محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، ويسرا.





يُذكر أن هذا الفيلم يمثل أول تعاون بين محمد ممدوح، عمرو يوسف، وأمينة خليل منذ تقديمهم لمسلسل "جراند أوتيل" في رمضان 2016، الذي لاقى استحسانًا كبيرًا ونجاحًا جماهيريًا واسعًا في العالم العربي.

فيلم أولاد رزق 3

كما انتهى الفنان عمرو يوسف من تصوير الجزء الثالث من فيلم "أولاد رزق"، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.





من هم نجوم فيلم ولاد رزق؟



ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق الجزء الثاني، عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، أحمد الفيشاوي،أحمد داوود، عمرو يوسف، نسرين أمين، كريم قاسم، سيد رجب، محمد ممدوح، وندى موسى، ماجد الكدواني، وغيرهم، بجانب مجموعة من النجوم كضيوف الشرف من إخراج طارق العريان.



أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم عن خمسة إخوة يعيشون في عين الصيرة، لا يستطيع أحد مواجهتهم يضعون أنفسهم في العديد من الأزمات ويحاولون خلال أحداث الفيلم حلها في إطار أكشن كوميدي.



