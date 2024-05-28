نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية إيمان العاصي في مسلسل "برغم القانون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الفنانة إيمان العاصي لخوض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "برغم القانون".



تفاصيل شخصية إيمان العاصي في برغم القانون



وتجسد إيمان العاصي شخصية محامية، ومع تتابع الأحداث سوف تمر بالعديد من الأزمات من زوجها.

مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي، رحاب الجمل، وليد فواز، من تأليف نجلاء الحديني، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

إيمان العاصي تنتظر عرض فيلم في عز الضهر



وفي سياق منفصل، تنتظر إيمان خلال الفترة القادمة عرض في عز الضهر، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، بطولة مينا مسعود تاليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك فيه شيرين رضا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، إيهاب فهمي.



آخر أعمال إيمان العاصي



والجدير بالذكر آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، والمسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه كل من زينة، أحمد داش، مي كساب، منة فضالي، هالة صدقي، أحمد فهيم، منذر رياحنة وآخرين.