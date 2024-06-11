نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة مها عطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا الفنانة مها عطية، صباح اليوم، بعد اعتزالها الفن لمدة 27 عامًا بعدما قدمت أكثر من 20 عملًا فنيًا بين السينما والدراما.

موعد ومكان عزاء مها عطية



وأعلنت الصفحة الرسمية للفنانة مها عطية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن موعد تشييع الجنازة وموعد العزاء:" إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى مها عطية المغفور لها بإذن الله، وإن شاء الله صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، والعزاء إن شاء الله يوم الخميس بمسجد عمر مكرم، نسألكم الدعاء".

مشوار مها العطية الفني

تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية وعملت بالمسرح والسينما والتليفزيون، وبدأت الفنانة مها عطية حياتها الفنية بدور مميز في فيلم "خرج ولم يعد"، وذلك عام ١٩٨٤، والتي قامت فيه بدور زينات خطيبة عطية يحيى الفخراني، حيث شارك البطولة كلًا من الفنان فريد شوقي، ليلى علوي، توفيق الدقن، عايدة عبدالعزيز، ومن إخراج محمد خان.