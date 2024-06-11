سيمون تحيي ذكرى ميلاد والدتها بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعربت الفنانة سيمون عن حزنها لفراق والدتها عنها وعبرت عن اشتياقها بكلمات مؤثرة، حيث شاركت "سيمون" جمهورها بمنشور لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيه:" كل سنة وانتي طيبة يا روحي وهتفضلي في قلبي وروحي يا ماما، كل سنة وانتي طيبة يا أمي في مكان أجمل مع بابا وتيتا أمي شمعة لا تنطفئ يارب تكوني مرتاحة عيد ميلاد سعيد في مكان أجمل ماما".



تعليقات الجمهور على منشور سيمون

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين، ربنا يصبرك على فراقها، ربنا يجعلها آخر الأحزان، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال سيمون

والجدير بالذكر آخر أعمال سيمون مسلسل صيد العقارب، والتي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أحداث مسلسل صيد العقارب



وتدور أحداث المسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي عائلي إلى الصراعات بين الأقارب والعائلات، وتجسد خلال الأحداث الفنانة غادة عبد الرازق دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، التي تعيش صراعات مع الفنان رياض الخولي.



أبطال مسلسل صيد العقارب

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم، غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.